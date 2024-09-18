وزير التربية والتعليم: الواجب المنزلي موحد على مستوى الجمهورية

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توحيد الواجب المنزلي بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، مع الصحفيين في هيئة الأبنية التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الواجب المنزلي سيكون واحد على مستوى المدارس حسب كل درس أو وحدة، وسيتم نشره على موقع وزارة التربية والتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم إن أعمال السنة موجودة في جميع دول العالم خاصة في مرحلة التعليم الأساسي.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة حددت درجات كل شيء سواء الواجب المنزلي أو الالتزام والانضباط والسلوك وغيرها، موضحا أن ذلك موجود في المدارس الدولية.

التربية والتعليم تكشف توزيع درجات أعمال السنة

وتتضمن أعمال السنة لصفوف النقل في المرحلة الابتدائية 40 في المائة من إجمالي الدرجات بالإضافة إلى 30 في المائة لامتحانات الشهر.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 5 درجات لكراسة الواجب في المرحلة الابتدائية و5 درجات أخرى لكراسة النشاط في المرحلة الابتدائية، و5 درجات للمواظبة والسلوك، و10 درجات للمهام الأدائية.

كما خصصت وزارة التربية والتعليم 5 درجات للتقييم الأسبوع في المرحلة الابتدائية و10 درجات للتقييم الشهري، و60 درجة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي، على أن تكون الدرجة النهائية للمادة من مائة.

وتشمل درجات أعمال السنة في صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية 40 في المائة من إجمالي الدرجات بالإضافة إلى 30 في المائة لامتحانات الشهر، أي نحو 70 في المائة.

وتوزع درجات صفوف النقل في المرحلة الإعدادية كالآتي: 30 في المائة لامتحانات الفصل الدراسي، و30 في المائة للاختبارات الشهرية، و20 في المائة للاختبارات الأسبوعية، و10 في المائة للسلوك والمواظبة، و10 في المائة لكراسة الواجب.

وتوزع درجات صفوف النقل في المرحلة الثانوية على 40 في المائة لأعمال السنة، و30 في المائة لامتحانات الشهر التي تداول أنباء حول وضعها على مستوى الإدارة.

وتنقسم درجات أعمال السنة في الصف الثاني الثانوي إلى: 15 في المائة كراسة الحصة والواجب، و10 في المائة للسلوك والمواظبة، و15 في المائة التقييم الأسبوعية، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40 في المائة من الدرجة الكلية للمادة.