مبابي يكشف طموحه مع النادي الملكي

أكد كيليان مبابي نجم ريال مدريد، أنه يطمح لتحقيق كل الألقاب بقميص الملكي، عقب الانتصار بنتيجة (3-1) في مواجهة شتوتجارت الألماني، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، كيليان مبابي وأنطونيو روديجر وإندريك في الدقائق 46 و83 و(90+5) بينما سجل هدف شتوتجارت الوحيد دينيز أونداف في الدقيقة 68.

تصريحات كيليان مبابي

وقال مبابي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد كانت ليلة رائعة حيث أردنا أن نبدأ بالفوز، وكانت مباراة صعبة".

وزاد: "من المهم الفوز في المباريات الأولى، فقد تغير نظام دوري الأبطال، ويجب أن تفوز سريعا".

وأضاف: "كانت المباراة صعبة لأنهم يلعبون بشكل جيد، وكنا نواجه مشاكل في اللعب والخروج بالكرة من الخلف في الشوط الأول".

واسترسل: "في الشوط الثاني، حصلنا على فرص للتسجيل، ضغطنا جيدا، ولعبنا بشكل أفضل وسجلنا".

وعن هدفه الأول بقميص الريال في دوري الأبطال، كشف: "أستطيع أن أفعل المزيد. أشعر بالتحسن مع كل مباراة وأعلم أنني سأحرز المزيد".

وتابع: "من السلبي القول إنني جئت فقط للفوز بدوري الأبطال. نحاول الفوز بكل مباراة، اليوم فزنا وسنرى ما هو التالي".

وعن تسجيل الشاب إندريك الهدف الثالث، علق: "لقد سجل هدفه واحتفل مع الجمهور، إنه فتى يبلغ من العمر 18 عاما، حصل على دقيقة واحدة وسجل هدفه، هذا أمر رائع".

وبهذا الانتصار يحصد ريال مدريد أول 3 نقاط محتلا المركز الرابع، لمرحلة الدوري، بينما شتوتجارت في المركز 32 من دون نقاط.