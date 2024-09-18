منتجي الدواجن: إطلاق مبادرة لبيع البيض بـ150 جنيهًا بمنافذ الزراعة و التموين

أكد المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن أنه سيتم اليوم إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي و التموين لبيع طبق بيض المائدة بسعر ١٥٠ جنيها للمستهلك.

وأضاف العناني في تصريحات للوفد أنه سيتم توفيرها في المجمعات الاستهلاكية و منافذ وزارة الزراعة، وذلك فى إطار المساهمة في خفض الأسعار.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الماضية يرجع إلى قلة المعروض وزيادة الطلب، وأنه سيتم خروج طبق البيض من المزرعة بسعر ١٤٨ جنيه و بيعه في المجمعات بسعر ١٥٠ جنيه دون وجود أية خسائر للمنتجين و ذلك بسبب عدم وجود حلقات وسيطة و التي تتسبب بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد عقدا عدة اجتماعات مع بعض منتجى بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين.