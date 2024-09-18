طرح طبق البيض بسعر 150 جنيهاً في منافذ التموين والزراعة

وزيرا الزراعة والتموين يعقدان اجتماعات مع بعض المنتجين

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة اجتماعات مع بعض منتجى بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء وليد ابوالمجد نائب وزير التموين والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجى الدواجن وبعض قيادات الوزارتين.

يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة

وخلال الاجتماع.

استقرار صناعة الدواجن

أكد الوزيران حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي وكذلك توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز الـ 100 مليار جنية وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير حيث يبلغ إنتاج مصر حوالى 14 مليار بيضة المائدة وحوالى 1،4 مليار طائر سنويا.

توفير السلع الاساسية للمواطنين

وبالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن فإن دور الدولة ايضا هو توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة ومنها الدواجن والبيض ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وألية محددة لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والافراج عن مستلزمات الإنتاج وكذلك تراجع أسعار الاعلاف وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الدواجن والبيض وان يشعر المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.

هامش ربح بسيط



وأضاف الوزيران أنه يجب مراعاة نقطة التعادل مع تحقيق هامش ربح بسيط حتى لا يتعرض المنتج للخسارة ويستمر في الانتاج وعدم الخروج من الاسواق حيث تستهدف الدولة الحفاظ على استقرار هذه الصناعة مع مراعاة المسئولية الاجتماعية للمنتجين في ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر والمنطقة.



الوزيران اكدا أيضا رفضهما لكل طلبات استيراد البيض من الخارج حفاظا على صناعة محلية ناجحة ومستقرة

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق مع منتجى البيض على طرح الطبق ب 150 جنية في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة، ووجه وزيرا الزراعة والتموين الشكر لمنتجي الدواجن مؤكدين تثمين الدولة لدورهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.