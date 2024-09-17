وزير الزراعة يبحث زيادة حصص مصر التصديرية إلى المملكة المتحدة

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم بالسفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة البريطانية في القاهرة والوفد المرافق له وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة وخصوبة التربة والأمن الغذائى المستدام.

التعاون الزراعى

رحب وزير الزراعة بالسفير البريطاني وطرح بعض الموضوعات التى تكون مجالا للتعاون بين البلدين متطلعا إلى الارتقاء بالتعاون الزراعى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وبريطانيا.



وأشار فاروق إلى بعض التحديات التي تواجه قطاع الزراعة وتحتاج إلى الخبرة البريطانية منها التفتت الحيازى وتطوير التعاونيات وخصوبة التربة وندرة المياه.

كما أشار الى جهود الدولة المصرية في مجال معالجة مياه الصرف الزراعى وتحلية مياه البحر والتى أنفقت عليها الحكومة اموالا طائلة من أجل إعادة استخدام المياه اللازمة للتوسع الافقى وزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

اللقاء تناول زيادة حصص مصر التصديرية إلى المملكة المتحدة خاصة من الفراولة والبرتقال والعنب مع إزالة كافة العقبات أمام انسياب حركة تبادل السلع الزراعية بين الجانبين بالإضافة إلى التعاون في مجال الإرشاد الزراعي الرقمي وتحليل مخاطر الآفات التى تهدد المحاصيل الزراعية.

من ناحيته، أكد "بايلي" استعداد بلاده للتعاون مع مصر في الأفكار والموضوعات الهامة التى طرحها وزير الزراعة بالاضافة الى تقديم الدعم الفني للجانب المصري في مجال تحليل مخاطر الافات.

الأمن الغذائي

كما أشار الى مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين البلدين في مجال الأمن الغذائي المستدام والتى تتضمن التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة انتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتحفيزهم على تطبيق التجمعات الزراعية والتغلب على مشكلة التفتت الحيازي

واعرب السفير البريطاني عن تطلعه إلى سرعة الانتهاء من اجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم حول دعم الأمن الغذائي المستدام المتعلق بزيادة انتاجية محصول القمح، مشيرا إلى اهتمام حكومة بلاده بتعزيز الشراكة الخضراء مع مصر والتركيز على القطاع الزراعي.



حضر الاجتماع د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.