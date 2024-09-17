أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال الفترة أسبوع.. انفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 163 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 10 سبتمبر وحتى 16 سبتمبر الجاري.

حماية الثروة الحيوانية

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 5 قوافل بيطرية مجانية لحماية الثروة الحيوانية ضمن مبادرة "بداية" بنواحي قرى المحافظة، حيث تم عمل رش وتجريع وعلاج عدد 7287 رأس ماشية، وتم عقد ندوة ارشادية للأمراض المشتركة واهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4 طن و444 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعاً مع مديري الادارات، استعدادا للموسم الشتوي الجديد، والحث على توعية المزارعين بأهمية اتباع السياسة الصنفية لمحصول القمح واستخدام الميكنة في زراعة القمح، وفتح منافذ بالجمعيات الزراعية لتوفير جميع مستلزمات الإنتاج ومتابعة صرف الأسمدة للمزارعين، ومتابعة حصاد المحاصيل الصيفية، وتوعية المزارعين بالحفاظ على البيئة، فضلا عن ازالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومتابعة تطهير المساقي والمراوي الخصوصية، كما تم تفقد المجمعات الزراعية ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة).

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع كلية الزراعة بجامعة المنوفية، قافلة زراعية ضمن مبادرة " بدايه جديده لبناء الانسان" وبالتعاون مع مبادرة حياه كريمة لتنميه الريف المصري، فضلا عن قافلة بيطرية لحماية الثروة الحيوانية، كما تم ازالة عدد (31) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، المرور علي الزراعات، وعلى رأسها: القطن والذرة، كما تم عقد اجتماع مع مديري الادارات، بهدف الاعداد الجيد للندوات الإرشادية وتوعية المزارعين بإتباع الإرشادات الخاصه بالزراعة، وتفعيل البرنامج الخاص بالمبادرة الرئاسية ( بدايه)، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، قافلة بيطرية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم اجراء الفحوصات البيطرية وتلقي علاج لـ 1185 حيوانًا، 150 حالة باطنة، و30 حالة تناسليات، و5 حالات جراحة، و1000 طائر.

مشاكل التربة

بينما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، ندوة ارشاديه بالمركز الارشادى بالكفر الجديد، حول مشاكل التربة وأضرار زيادة العناصر الغذائية على النبات واضرار حرق قش الارز، بحضور عدد من السيدات الريفيات والمزارعين، كما تم شن حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 22 قافلة طبيه بيطرية مجانية بعدد من قرى ومراكز المحافظة، حيث تم علاج الامراض: الباطنية، التنفسية، الجراحية، والتناسلية، كما تم عقد لقاءات ارشادية لتوعية صغار المربين، وكذلك التوعية بالمبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الانسان)، كما تم شن حملات تفتيشية على اسواق بيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط أكثر من نصف طن لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما رافقت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، محافظ البحيرة اثناء تفقد محطة المروة لتسمين البدارى بقرية كنج عثمان بمركز كفر الدوار وذلك بعد الانتهاء من اعمال ترميمها وتطويرها، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 10 الاف طائر للتسمين.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، ندوة حقلية لمحصول القطن، كما تم بالمرور على بعض الزراعات بالمنطقة، كما تم ايضا تنفيذ ندوة حول: إستخدامات المخلفات الزراعية في أعلاف الحيوانات والتحسين الوراثي، كما تم تنفيذ تطبيق عملي علي ارض الواقع لتدريب صغار المربيين والمزارعين علي كيفية الإستخدام الأمثل للمخلفات الزراعيه في التغذيه والأعلاف وأفضل التقنيات للتعامل مع الحيوانات، كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط، حملات على اسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 928 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومي، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وخلال هذا الاسبوع أيضا أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، قوافل بيطرية مجانية بقرى رفح ونخل والعريش، وبئر العبد، لخدمة المربيين بالمجان، كما تم عقد عدة ندوات إرشادية للتوعية ونشر الوعى عن أهمية التواصل مع المختصين بالطب البيطري عند ظهور أى أعراض مرضية على الحيوانات،بالإضافة إلى التوعية بأهمية حملات التحصين القومية والتأمين على الماشية، ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، احتفاليه عيد الفلاح ال 72، كما تم تفقد الزراعات بمدينة شرم الشيخ و مبنى مجلس المدينة الجديد للإطمئنان على خلو الزراعات من القوارض، كما تم المرور على جمعية وادى الطور لتفقد ما تم إنجازه من أعمال تتعلق بمنظومة كارت الفلاح، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمختلف نواحي المحافظة، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، ايام حصاد لعدد من الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية بنواحى مركز الواسطى، كما تم تنفيذ ندوات إرشادية لمحصول القطن بمركزي اهناسيا، وناصر، كما قامت مديرية الطب البيطرى، بالمرور على مجزر السلمى للدواجن، كذلك تم افتتاح الوحدة البيطريه بقرية طنسا ضمن مبادرة حياة كريمة، وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، اجتماع لفريق عمل الجايكا، استعدادا للموسم الشتوى فى المرحلة الثانية وذلك ضمن فاعليات مشروع سماب، كما اعلنت المديرية بدء موسم جني محصول القطن المحسن.

بيطرية مجانية وقائية

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قوافل بيطرية مجانية وقائية إرشادية، في مراكز: أبو قرقاص، ملوي، سمالوط، والعدوة، لخدمة المربيين بالمجان، حيث تم تجريع ضد الطفيليات الداخلية، ورش ضد الطفيليات الخارجية، وفحص باستخدام جهاز السونار، تلقيح اصطناعي، إجراء عمليات جراحية، تحصين، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الاحمر، قافله بيطرية وارشاديه بمدينة أبو رماد، وتضمنت القافلة اعمال تجريع ورش الحيوانات وعلاجها مجانا، كما تم شن حملات على محلات بيع اللحوم و الدواجن و الاسماك و تم ضبط كميات من اللحوم و الكبدة منتهيه الصلاحية و غير صالحه للاستهلاك الآدمي، ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، احتفالية عيد الفلاح الـ72، كما تم تنفيذ حملات الازالات ومتابعة أعمال سير توزيع الأسمدة بالجمعيات وحضور ايام حصاد محصول الذرة الشامية وتوعية الزراع بأهم الإرشادات الزراعية.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.