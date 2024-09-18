الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الصحة: "بداية جديدة" مبادرة بمثابة مشروع الرئيس السيسي للاستثمار في الإنسان

مبادرة بداية
مبادرة بداية

تحدث الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل إطلاق مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والذي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، فضلا عن حضور جميع أعضاء المجموعة الوزارية.

تفاصيل إطلاق مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”

وشدد “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، على أن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” هي مبادرة تأتي بمثابة مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان، مؤكدًا أن المشروع القومي للتنمية البشرية يهدف إلى خلق إنسان متميز من الناحية الصحية والثقافية والتعليمية ولديه الكثير من القدرات والمهارات التي تمكنه من الدخول في سوق العمل.

 

وأوضح أنه تأتي للحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة في القيم والمباديء والعادات المجتمعية، مؤكدًا أن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” تسعى إلى تكثيف الخدمات المقدمة للمواطن المصري حتى يستشعر الرضا ومدى اهتمام الدولة المصرية به.

 

وتابع: مبادرة "بداية جديدة” تسهم في حل المشكلات التي تواجه التعليم مثل كثافة الفصول وتأهيل وتدريب المعلمين وتحسين أوضاعهم الوظيفية، فضلا عن السعي نحو تطوير المناهج وتغييرها.  
 

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