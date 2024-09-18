بعد إصابة العشرات بالتسمم.. هيئة الرعاية الصحية بأسوان تكشف الحقيقة

في الأيام الماضية انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعى، أخبار عن تزايد عدد الحالات التى تعرضت للتسمم داخل محافظة أسوان من مياه الشرب، ما أدى إلى خلو طابق كامل داخل مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة حتى يستطيعوا استقبال الأعداد القادمة لتلقى العلاج.

ومن جهتها، أكدت هيئة الرعاية الصحية فى أسوان، أن لا صحة لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول تخصيص أحد أدوار مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لإستقبال حالات تسمم.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، أن الدور الرابع بالمستشفى قد تم إخلاؤها منذ فترة ضمن خطة لزيادة عدد الأسرة المتاحة بالمستشفى، بعد أن كانت بعض غرفه تُستخدم كسكن للأطباء.

أما بخصوص الحالة المذكورة للسيدة خديجة . ع .ف من قرية أبو الريش، والتى تبلغ من العمر 58 عامًا، نؤكد أنها وصلت إلى المستشفى جثة هامدة، وكانت تعاني من تاريخ مرضي يشمل ارتفاعًا حادًا في ضغط الدم مع قصور في عضلة التنفس، و لاعلاقة لهذه الحالة بأية حالات تسمم.

وطالبت الهيئة، الجميع بتحري الدقة وعدم تداول المعلومات المغلوطة التي قد تثير البلبلة لذلك، نؤكد أن مستشفى أسوان التخصصي مستمر في تقديم خدماته الصحية على أكمل وجه، وندعو الجميع للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

جاء ذلك تعقيبًا على الشائعات التي روجت لها بعض الصفحات على وسائل التواصل الإجتماعي بشأن تخصيص أحد أدوار مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لإستقبال حالات تسمم.