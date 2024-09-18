محافظ الغربية يتابع تخطيط كوبري سكة المحلة بطنطا

حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على متابعة تخطيط كوبري سكة المحلة بحي ثان طنطا، بعد الإنتهاء من أعمال الرصف و تركيب الفواصل العرضية بالكوبري لخلق حارة مرورية جديدة؛ لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق أمنة، وبعد الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة، والتي أكدت ضرورة توسعة الكوبري بمدخل طريق المحلة ليخدم الاتجاهان .

وأكد محافظ الغربية، أن أعمال التوسعة ستساهم في إحداث طفرة مرورية، لما له من أهمية كأحد المحاور المروية بطنطا، والمؤدية إلى طريق المحلة الكبرى، مؤكدا حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.