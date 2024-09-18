الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ الغربية يتابع تخطيط كوبري سكة المحلة بطنطا

محافظ الغربية أثناء
محافظ الغربية أثناء متابعته للكوبري

حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على متابعة تخطيط كوبري سكة المحلة بحي ثان طنطا، بعد الإنتهاء من أعمال الرصف و تركيب الفواصل العرضية بالكوبري لخلق حارة مرورية جديدة؛ لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق أمنة، وبعد الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة، والتي أكدت ضرورة توسعة الكوبري بمدخل طريق المحلة ليخدم الاتجاهان .

وأكد محافظ الغربية، أن أعمال التوسعة ستساهم في إحداث طفرة مرورية، لما له من أهمية كأحد المحاور  المروية بطنطا، والمؤدية إلى طريق المحلة الكبرى، مؤكدا حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة والطماطم تسجل 40 جنيهًا بأسواق الغربية

الغربية: تحرير 29 محضر لمخالفات تموينية بمخابز زفتى

أسعار الملابس والكتب الخارجية تثير غضب أولياء الأمور بالغربية

تحرير28 محضرا نقص أوزان و خبز غير مطابق بمخابزمركز طنطا

إدارة كفر الزيات الأزهرية تختتم الأنشطة الصيفية التعليمية

الغربية تفتتح معرض تنمية القدرات والمبدعين

أوقاف الغربية تفتتح مسجد سيدي نصر السطوحي بقرية جناج

تراجع الأسماك وارتفاع الخضروات بأسواق الغربية
الجريدة الورقية