كواليس عرض اللاعب أمين الوزاني على الأهلي
قال الإعلامي خالد الغندور، ان وكيل مغربي عرض اللاعب أمين الوزاني، على المسؤولين بالنادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أمين الوزاني المنتقل حديثًا إلى نادي سبورتنج براجا البرتغالي بملغ ٣ مليون ونصف مليون يورو لم يقنع المدرب".
وأضاف الغندور :" المدرب غير مقتنع باللاعب الذي خاض خمس مباريات سجل هدف ولم يصنع، واداءه كان صادم للمدرب".
وأختتم:" على الجانب الأخر، أمين الوزاني غير سعيد،وبالتالي الوكيل تواصل مع وكيل كولر الذي بدوره طلب من كولر متابعة اللاعب في لقاء الجمعه القادم".