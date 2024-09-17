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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الاهلي يكشف أسباب تأخير إحتفالية الفوز بالدوري

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

كشفت إدارة النادي الأهلي عن الأسباب الرئيسية لتأخير احتفالية الفوز بلقب بطولة الدوريالممتاز لموسم 2023-2024 حتى الآن.

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وأوضح النادي في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي أن السبب الاول في ذلك يرجع إلى عدم وصول الدرع الجديد من الخارج، فضلًا عن الرغبة الأساسية للنادي منذ البداية في أن يكون الاحتفال بحضور كل العناصر الممثلة لعائلة الأهلي وعلى رأسهم الجمهور، القاسم المشترك في البطولات والانتصارات، وأن يكون تواجده بأكبر عدد مسموح به، وبحضور كل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني الذين شاركوا في الحصول على درع الدوري للموسم الثاني على التوالي.

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