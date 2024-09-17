نائب محافظ البحر الأحمر تشهد إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

نيابة عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، شهدت ماجدة حنا ناءىب محافظ البحر الأحمر مساء اليوم ، احتفالية اطلاق مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، والتي اقيمت بمدينة الغردقة بحضور العقيد هيثم لاشين المستشار العسكرى للمحافظة واللواء محمد سليم رئيس حى شمال الغردقة واللواء احمد مهدى رئيس حى جنوب الغردقة والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

ومن جانبها أكدت نائب المحافظ خلال كلمتها ان مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان " هي ركيزة أساسية في خطة التنمية المستدامة واحد محاور المشروع القومي المستدام للتنمية البشرية والذي يجسد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان ، مشيرة ان المبادرة ستساهم في توفير فرص عمل للشباب، وتقديم أنشطة وبرامج متنوعة تهدف الي تطوير المهارات الفردية والجماعية ، مع التركيز علي الجوانب الأخلاقية مما يساهم في بناء جيل جديد واع بأهمية القيم المجتمعية .

وفي ذات السياق أكدت نائب المحافظ علي دعم اللواء عمرو حنفى الكامل للمبادرة بمختلف مدن المحافظة ، مشيرة أنها ستساعد علي تقليص معدلات البطالة وتعزيز التنمية المستدامة حيث تتضمن المبادرة مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة الي تمكين الشباب وتوجيههم نحو المستقبل المهني الواعد ، ومن ابرز هذه الأنشطة " منصة توظيف الشباب " والتي سيتم من خلالها توفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع سوق العمل الحالي ، حيث ستتيح المنصة للشباب التواصل مع الشركات والهيئات العامة والخاصة بالإضافة إلى الحصول على تدريبات وبرامج تنموية تساعدهم علي اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التغيرات في سوق العمل ، مضيفة ان توفير فرص عمل للشباب هو حجر الزاوية في بناء مستقبل مستدام .

وفي سياق متصل اكدت نائب المحافظ ان هذه المبادرة تستمر 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية ، وتشمل كافة الفئات العمرية منذ الولادة حتي 65 عاما ، وتأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل ، كنتاج للعمل الجماعي من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة .

شارك بالمبادرة العديد من المديريات الخدمية والتى لها الدور الفعال فى تاسيس المبادرة واستمرار فعاليتها على مدار ال١٠٠ يوم

وعلى هامش المبادرة قام جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بتوزيع ٧.٥ طن من المواد الغذائية المدعمة لمواطنى المدينة كما قدم ٣٠٠٠ كرتونة مواد غذائية للاسر الاولى بالرعاية ضمن الدور الرئيسي الذى تلعبه القوات المسلحة فى ضمان حياة كريمة لتلك الاسر.