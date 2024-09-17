الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مودرن سبورت يعلن رفع إيقاف القيد عن النادي

مودرن سبورت
مودرن سبورت

يعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس بتلقيه خطاب من الإتحاد الدولي لكرة القدم برفع إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم بعد حل أزمة اللاعب الغاني دياويسي تايلور.

إقرأ أيضاً..

txt

مودرن سبورت يعود للتدريبات وجود الصفقات الجديدة

وكان الكابتن هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي قد دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية  لحل القضية والتوصل إلى حل بالتسوية مع تايلور بعد الحكم بحصوله على غرامة نتيجة فسخ التعاقد سابقاً.

ويأتي ذلك ضمن خطة النادي لحل جميع المشاكل والأزمات السابقة بعد حل قضية اللاعب التونسي السابق مروان صحراوي من أجل قيد الصفقات الجديدة في إطار الاستعدادات للموسم الجديد لوضع النادي في مساره الصحيح بالكرة المصرية.

مواد متعلقة

فضل أداء صلاة الفجر في جماعة

أمير هشام: اقتراح داخل الزمالك لتأجيل حل أزمة القيد إلى يناير

مستشار الشيشان: وجودُ الأُمَمِ وبقاؤُها مُرتَبِطٌ بالـمُحافَظَةِ على الأخلاق

٤ منتجعات لمجموعة بيك الباتروس ضمن أفضل ١٠٠ منتجع على مستوى العالم للسوق الروسى

يوفنتوس يفكر بإبرام صفقة تبادلية مع نابولي بسبب كييزا

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

نجم سبورتنج يتأهل إلى ثمن نهائي السلاح في أولمبياد باريس

«التريلات».. موت يجرى على عجلات
الجريدة الورقية