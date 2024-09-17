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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزير خارجية بولندا يؤكد دعم بلاده لمساعي مولدوفا في الانضمام للاتحاد الأوروبي

رادوسلاف سيكورسكي
رادوسلاف سيكورسكي

أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم الثلاثاء دعم بلاده لمساعي مولدوفا في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على المسار الديمقراطي في هذا البلد الصغير الواقع في شرق أوروبا.

 

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جاءت هذه التصريحات في كلمة سيكورسكي خلال حضوره مؤتمر "منصة الشراكة في مولدوفا" المنعقد اليوم بالعاصمة كيشيناو والذي يشارك فيه وزراء خارجية عدد من الدول الأخرى من بينها ألمانيا وفرنسا ورومانيا وهولندا وليتوانيا، وذلك حسبما أفاد (راديو بولندا) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن مولدوفا حصلت، إلى جانب أوكرانيا، على صفة "مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي" منذ عام 2022.

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