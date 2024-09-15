الأحد 15 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

فيضانات تضرب جنوب بولندا

فيضانات
فيضانات

أفادت وسائل إعلام بولندية، يوم الأحد، أن فيضانات خطيرة ضربت المناطق الجنوبية من البلاد، مشيرة إلى أن قوات الجيش شاركت في عمليات إنقاذ ذاعية، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في عدة بلدات جنوب بولندا.

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 وقالت: "في كلودزكا، فاض نهر نيسا بيستريكا على ضفتيه، وتدفق حوالي متر من المياه في شوارع سكوشنا وتشيلمونسكي. وقرر رئيس البلدية إغلاق مداخل المدينة".

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه من المتوقع حدوث موجة الفيضان الرئيسية في المدينة الليلة المقبلة.

وفي محافظة سيليزيا، تتشكل مياه راكدة ضخمة على بعض الطرق، مما يعطل حركة المرور ويجعل من المستحيل التنقل، حسبما ذكرت الإذاعة.

ووفقا لحاكم سيليزيا، فقد تم بالفعل إجلاء عدة مئات من الأشخاص في المنطقة، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة لعمليات إجلاء إضافية.

ودعا عمدة مدينة برودنيك، غجيوغوج زافيسلاك، سكان سوشانك وبرودنيكي لوغ والجزء المتاخم لنهر برودنيك إلى الإخلاء. قائلا: "خسارة الممتلكات أفضل من خسارة الروح".

ومن المتوقع أن تتفاقم حالة الفيضانات بين عشية وضحاها، وكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك على منصة "إكس" محذرا: "أمامنا ليلة حرجة، والتعبئة الكاملة ضرورية هذه الليلة وربما يوم الأحد".

ولم تذكر وسائل الإعلام البولندية أية تقارير عن سقوط ضحايا جراء الفيضانات حتى اللحظة

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