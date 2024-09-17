صندوق الإسكان: الطرح الجديد يشمل 70 ألف شقة منهم 30 ألف جاهزة للتسليم

قال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة المهندسة مي عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، إن الطرح الجديد لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين" المخصصة لمحدودي الدخل ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، يتضمن 70 ألف وحدة سكنية .

وأضاف الصندوق، في بيان له، أن مخصص 60 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، و10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، موضحا أن الطرح يغطي العديد من المحافظات والمدن الجديدة.



وأوضح الصندوق، بأن الطرح يتضمن 30 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري ضمن الإعلان الجديد، و40 ألف وحدة سكنية تسليم خلال 3 سنوات، لافتًا إلى أن الطرح الجديد يشمل تطبيق أنظمة التمويل العقاري المدعوم.

كان قد أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، طرح 70 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، خلال الشهرين المقبلين، منها 60 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، و10 آلاف لمتوسطى الدخل، بمناطق مختلفة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن التفاصيل.

وأكد وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة عمل متكاملة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية المطروحة بالإعلانات السابقة للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتدارك أى تأخير فى مواعيد التسليم، والتأكيد على تسليم الوحدات للمواطنين فى مجتمعات سكنية مكتملة المرافق والخدمات، ولن يتم تسليم أى وحدات فى مواقع غير منتهية التنفيذ.