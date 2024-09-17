وزير الإسكان يبحث استخدام الحلول المتطورة لتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب والصرف

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع الدكتور محمد مندور، رئيس شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق (إحدى شركات المقاولون العرب)، ومسئولى الشركة، لبحث استخدام الحلول المتطورة لإدارة وتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.



ووجه وزير الإسكان، بتعظيم دور شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، باعتبارها أحد أذرع الوزارة، والارتقاء بمستوى الشركات الوطنية العاملة فى مجال التشغيل والصيانة، للوصول إلى أفضل مستوى لأعمال التشغيل والصيانة لمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات السكنية، وغيرها من المشروعات التنموية، والحفاظ على الأصول وزيادة عمرها الافتراضي.



كما وجه الوزير، بالتوسع فى استخدام الحلول الذكية طبقاً للاحتياجات الفعلية لإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات المختلفة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الحوكمة، وضبط منظومة التشغيل والصيانة، وتقليل التكاليف، والبدء فى تطبيق الحلول الذكية ببعض المشروعات، تمهيداً للتوسع فى استخدامها.



وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، مجموعة من الحلول المتطورة المستندة إلى تقنيات إنترنت الأشياء لإدارة ومراقبة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتي تم تصميمها وتصنيعها محلياً، وتستهدف تحسين كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تقنيات متقدمة تتيح المراقبة المستمرة والتحكم الفوري في مختلف المعدات والأنظمة داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحي.



وأضافوا أن الحلول الذكية التي تقدمها شركة "المقاولون العرب" لإدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، تمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة العمليات وتقليل استهلاك الموارد وتوفير العملة الصعبة، وتشجيع الصناعة المحلية، ومن خلال تكامل هذه الحلول مع أنظمة إنترنت الأشياء وبرنامج إدارة الاصول، تتيح الشركة للمرافق الاستفادة من تقنيات متقدمة تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وخفض التكاليف التشغيلية، مع ضمان جودة عالية وتصنيع محلي مصري بالكامل.