الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

صندوق الإسكان يعلن تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين

شقق سكن لكل المصريين
شقق سكن لكل المصريين

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة المهندسة مي عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، طرح وحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين" المخصصة لمحدودي الدخل ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل.


وأكد الصندوق، أن الطرح يتضمن 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، منهم 60 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، و10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، موضحا أن الطرح يغطي العديد من المحافظات والمدن الجديدة.


وأضاف الصندوق، بأن الطرح يتضمن 30 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري ضمن الإعلان الجديد، و40 ألف وحدة سكنية تسليم خلال 3 سنوات، لافتًا إلى أن الطرح الجديد يشمل تطبيق أنظمة التمويل العقاري المدعوم.

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