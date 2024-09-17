تأجيل محاكمة متهم في أحداث عنف المرج

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة المتهم عبد الكريم.ش فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، والمتهم فيها بحيازة مفرقعات لجلسة 3 نوفمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

اقرأ أيضاً: الشراب فيه سم قاتل .. أم تؤدب زميل طفلها بطريقة شيطانية



صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ومن الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي في القضية بالسجن المشدد لمدة 15 عام في 19 فبراير 2024 ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وتم القاء القبض عليه وقام بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته امام الدائرة الأولي إرهاب.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتهمة الشروع في سرقة هاتف محمول من مواطنة بالبساتين

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمود.م"،"محمد .ع" تهمة الشروع في سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجني عليها وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الاكراه الواقع عليها بأن رصدا حركتها وأعترضا سبيلها حال استقلالهما لدراجة بخارية وتمكن المتهم الثاني من استلاب الهاتف خلسة. وحال مقاومتها اياه وتشبثها بيده والي التعدي عليها ضربا حتي افلتته وتشبثت بالدراجة البخارية واستقلاله والمتهم الأول فقام المتهمان بسحلها أرضا للتمكن من الفرار هربا فحدثت اصابتها تلك الثابتة والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ما كان من شأنه القاء الرعب والفزع في نفسها وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبسا بها

وشهدت المجني عليها أنها وحال سيرها بأحد شوارع المعراج دائرة قسم البساتين لقضاء بعض حاجاتها وهاتفها المحمول بجيب بنطالها الخلفي فوجئت بالمتهمين وهما يستقلان دراجة بخارية والمتهم الثاني يخطف الهاتف من جيب بنطالها فأمسكت بيده الا انه ضربها علي يدها لتخليص منها وتمكن بالفعل من افلات يده منها الا انها تشبثت بالقطعة الحديدية خلف الدراجة البخارية حال سيرها مما أدي الي سقوطها علي الأرض وسحلها بينما ظل المتهم الثاني يضربها علي يده وذراعها مما أدي الي حدوث اصابتها الا انها ظلت ممسكة بجسم الدراجة البخارية حتي تمكن المارة من ايقاف الدراجة البخارية وضبط المتهمين.