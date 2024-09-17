وزير الخارجية يهنئ المجر بتوليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لنهاية العام

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه كان هناك زيارات متبادلة على أعلى مستوى بين مصر مصر والمجر، وفي مقدمتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر 2021، ثم زيارة رئيس وزراء المجر إلى مصر في فبراير 2023، وهي الزيارة التي أسهمت في ترفيع العلاقات بين البلدين الصديقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي نتطلع إلى مزيد من تطويرها في كل المناسبات.

دولة المجر

وتوجه “عبدالعاطي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" بخالص التهنئة إلى دولة المجر من خلال نظيره المجري بيتر سيارتو، على توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ الأول من يوليو الماضي حتى نهاية هذا العام، مؤكدا دعم مصر للمجر خلال فترة الرئاسة الدورية، متوقعا مزيدا من الدعم للمواقف المصرية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.

تطوير العلاقات الثنائية

وأكد وزير الخارجية، على التزام البلدين بالعمل على مزيد من تطوير العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن هناك علاقة تتطور بشكل دائم في مختلف المجالات، وهناك إرادة سياسية من الجانبين على تطوير هذه العلاقات.