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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رئيس رابطة كتاب الكرة الإنجليزية: صلاح من أفضل 10 لاعبين في تاريخ إنجلترا

صلاح
صلاح

أعرب بول مكارثي، الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، عن تأكيده بأن محمد صلاح يعتبر من بين أفضل عشرة لاعبين في تاريخ إنجلترا.

 عبر مكارثي  في حديثه لبرنامج "رقم 10" على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي، عن اندهاشه من شغف الجماهير المصرية بكرة القدم، مشيراً إلى أن الإعلام الإنجليزي ينبغي أن يتعلم من هذا الحماس.

أضاف مكارثي: "الصحفيون يجب أن يتحلوا بالمصداقية، والجمهور يتوق إلى الحقيقة فقط. في إنجلترا، نحن لا ندفع للمصادر لإجراء مقابلات صحفية كما هو الحال في مصر."

واختتم حديثه بالقول: "محمد صلاح يحظى باحترام الصحفيين في إنجلترا، ونحن نبادله نفس الاحترام، وهو بالفعل أحد أفضل عشرة لاعبين في تاريخ إنجلترا."


صلاح في المركز الخامس بقائمة الأكثر مساهمة في الدوريات الأوروبية
 

تواجد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، بالمركز الخامس في قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف بالدوريات الخمسة الكبرى، حيث تصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الترتيب. 
حل النجم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، في المركز الثاني كأكثر اللاعبين مساهمة، وفقاً لموقع "talksport". وجاء ترتيب اللاعبين كالتالي:
- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 9 أهداف، 0 تمريرات حاسمة.
- لامين يامال (برشلونة): 3 أهداف، 4 تمريرات حاسمة.
- هاري كين (بايرن ميونخ): 4 أهداف، 2 تمريرة حاسمة.
- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 4 أهداف، 2 تمريرات حاسمة.
- محمد صلاح (ليفربول): 3 أهداف، 3 تمريرات حاسمة.
 

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