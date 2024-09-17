عاجل
عاجل.. انفجار أجهزة اللاسلكي التابعة لحزب الله ووقوع إصابات خطيرة
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تيليس يكشف مفاجآت رحيله عن النصر: فسخ العقد في إجازته

تيليستيليس
تيليستيليس

كشف أليكس تيليس، اللاعب البرازيلي السابق في نادي النصر السعودي، تفاصيل رحيله عن الفريق بعد فسخ عقده. 

txt

تيليس يودع جماهير النصر بعد رحيله


قال تيليس في تصريحات لشبكة "جلوبو إي سبورتي" البرازيلية، إنه فوجئ بقرار فسخ عقده مع نادي النصر، خاصةً بعد أن تلقى تأكيدات سابقة باستمراره في الفريق للموسم الجديد في دوري روشن.

كان تيليس يقضي إجازة مع زوجته عندما أُبلغ بقرار الاستغناء عن خدماته.

 وأوضح أن النادي قرر فسخ العقد ليتمكن من قيد لاعب آخر بدلاً منه، وقد استجاب للقرار وتم إنهاء العقد بشكل رسمي.

وأشار تيليس إلى أن تجربته مع النصر، خاصةً كونه كان زميلًا لكريستيانو رونالدو، كانت رائعة.

txt

تشكيل الشرطة المتوقع لمواجهة النصر السعودي الليلة



وأضاف أن رونالدو كان له دور مهم في انتقاله إلى الدوري السعودي، حيث شجعه على الانضمام للنصر وظل على تواصل معه خلال فترة المفاوضات حتى تم التوصل إلى الاتفاق.
 

مواد متعلقة

كريستيانو رونالدو الحاضر الغائب في تعادل النصر السعودي مع الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا

تشكيل النصر السعودي أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

تيليس يودع جماهير النصر بعد رحيله

الجريدة الورقية