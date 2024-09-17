تيليس يكشف مفاجآت رحيله عن النصر: فسخ العقد في إجازته

كشف أليكس تيليس، اللاعب البرازيلي السابق في نادي النصر السعودي، تفاصيل رحيله عن الفريق بعد فسخ عقده.



قال تيليس في تصريحات لشبكة "جلوبو إي سبورتي" البرازيلية، إنه فوجئ بقرار فسخ عقده مع نادي النصر، خاصةً بعد أن تلقى تأكيدات سابقة باستمراره في الفريق للموسم الجديد في دوري روشن.



كان تيليس يقضي إجازة مع زوجته عندما أُبلغ بقرار الاستغناء عن خدماته.

وأوضح أن النادي قرر فسخ العقد ليتمكن من قيد لاعب آخر بدلاً منه، وقد استجاب للقرار وتم إنهاء العقد بشكل رسمي.



وأشار تيليس إلى أن تجربته مع النصر، خاصةً كونه كان زميلًا لكريستيانو رونالدو، كانت رائعة.





وأضاف أن رونالدو كان له دور مهم في انتقاله إلى الدوري السعودي، حيث شجعه على الانضمام للنصر وظل على تواصل معه خلال فترة المفاوضات حتى تم التوصل إلى الاتفاق.

