كركوك: إحباط تفجيرين انتحاريين بالمحافظة

أحبطت السلطات الأمنية في كركوك تفجيرين انتحاريين بعد محاصرة اثنين من الإرهابيين عند الطريق الحولي في المحافظة، وفقًا لما أعلنته وكالة" روسيا اليوم".



وكشف بيان لخلية الإعلام الأمني أن الإرهابيين كانا يرومان تفجير نفسيهما وأن مفارز خلية الصقور الاستخبارية تمكنت من ملاحقتهما ومحاصرتهما في منطقة "بنجه علي" و أطلقت النار عليهما ليتبين لاحقا أنهما يرتديان حزامين ناسفين انفجرا في تبادل إطلاق النار معهما.

وشهدت محافظة كركوك خلال الساعات 24 الماضية تصعيدا أمنيا بعد استهداف دورية للجيش العراقي وإحباط تفجيرين انتحاريين.

وقالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للجيش العراقي في منطقة "تلال غرة" بين قضاءي كفري وطوز خورماتو ما أدى إلى إصابة جندي بجروح بالغة في وقت فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا حول موقع الانفجار.

ويقول خبراء أمنيون إن المناطق الرخوة وعدم مسك بعض المحاور رغم تحريرها قبل سنوات عدة يضاف اليها البعد السياسي ووجود امتدادات جغرافية مع محافظات تشكل فراغات في بعض المناطق كلها أسباب موضوعية تقف وراء الخروقات الأمنية التي تسجل بين الحين والآخر في محافظة كركوك.