مسيرة تركية تستهدف اجتماعا لحزب العمال الكردستاني في العراق

مصرع عضو في حزب العمال الكردستاني وإصابة اثنان آخران بجروح، الإثنين، في غارة نفذتها مسيرة تركية شمالي العراق.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان: "استهدف القصف اجتماعا لأعضاء حزب العمال الكردستاني بمخيم مخمور مما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين (أحدهما) مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن عضوين آخرين في حزب العمال الكردستاني قتلا في اشتباكات مع قوات تركية شمالي دهوك على بعد 40 كيلومترا عن الحدود مع تركيا.

حزب العمال الكردستاني

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

وأعلنت أنقرة أن المخيم الذي ضربته الطائرة المسيرة يضم آلافا من الأكراد اللاجئين من تركيا وإنها تعتبره ملاذا آمنا للمسلحين الأكراد، وفق ما ذكرت رويترز.

وقال المصدران الأمنيان إن الاشتباكات وقعت الإثنين، في منطقة جبال غارا التي تعد مقرا لحزب العمال الكردستاني وتعرضت لهجمات تركية على مدى الشهرين المنصرمين.

وتشن تركيا ضربات جوية متكررة تستهدف مسحلين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ولديها عشرات من مواقع المراقبة المتقدمة داخل أراضيه.