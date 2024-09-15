الأحد 15 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

العراق: تدمير مقر لداعش بمحافظة صلاح الدين

طائرات
طائرات

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي تدمير مضافة لتنظيم "داعش" الإرهابي وقتل من فيها ضمن قاطع عمليات شرق محافظة صلاح الدين،  وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

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وقالت الخلية في بيان لها: "بعملية نوعية مميزة، ووفقا لمعلومات دقيقة من الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق وتخطيط وإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات F16 ضربة جوية ناجحة استهدفت فيها مضافة في سلسلة جبال بلكانة قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين، مما أدى إلى تدميرها بالكامل وقتل من فيها من عناصر إرهابية. 

وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي قد أعلنت في وقت سابق من السبت مقتل 4 من قادة "داعش" و10 عناصر آخرين بغارة مشتركة مع القوات العراقية في غرب العراق وذلك يوم في 29 أغسطس الماضي.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) وقوات الأمن العراقية غارة مشتركة في غرب العراق أسفرت عن مقتل 14 من عناصر داعش في 29 أغسطس".

وأضاف البيان" "استهدفت هذه العملية قادة داعش في إطار تعطيل وتدمير قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين العراقيين، وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

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