الاتفاق على الإسراع بجهود الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

شهدت مباحثات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في الرياض الاتفاق على الإسراع بجهود الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا اليوم، مع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، وذلك خلال زيارته الحالية إلى الرياض.

التعاون في مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين

تناول الاتصال متابعة مسار التعاون في مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات السعودية في مصر في مجال الطاقة.

استقبل نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وليد الخريجي، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، لدى وصوله الرياض.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، توجه مساء الأحد ١٨ أغسطس الجاري، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات.

وكشف المتحدث الرسمي بأن برنامج السيد وزير الخارجية سوف يشمل لقاءات عدة، حيث سيعقد مباحثات سياسية مع سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كما سيلتقي السيد ماجد القصبي وزير التجارة السعودي. ومن المقرر أن يلتقي الدكتور عبدالعاطي أيضًا مع رموز الجالية المصرية في السعودية، وبعض المستثمرين المصريين بالمملكة.