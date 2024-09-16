15% للتقويم الأسبوعي في الصف الثاني الثانوي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص 15 في المائة للتقويم الأسبوعي في الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن درجات تقييم الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الواحد تكون بنسبة مائة في المائة لكل مادة دراسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن درجات الصف الثاني الثانوي تحتوي على 40 في المائة لأعمال السنة، و60 في المائة لامتحانات الشهر ونهاية الفصل الدراسي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن درجات أعمال السنة في الصف الثاني الثانوي تنقسم إلى: 15 في المائة كراسة الحصة والواجب، و10 في المائة للسلوك والمواظبة، و15 في المائة التقييم الأسبوعية، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40 في المائة من الدرجة الكلية للمادة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات الصف الثاني الثانوي تضمن اختبارين في كل شهر، يقدر كل منها بنسبة 15 في المائة من الدرجات بإجمالي 30 في المائة لاختبارات الشهر.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن إجمالي درجات امتحان نهاية الفصل الدراسي في الصف الثاني الثانوي 30 في المائة من الدرجة الكلية للمادة.

توزيع المواد الدراسية في الصف الثاني الثانوي 2025

ويدرس الطالب في الصف الثاني الثانوي ست مواد دراسية في العام الدراسي 2024-2025 بدلًا من ثمانية مواد في العام الماضي.

وتتضمن المواد الدراسية في الصف الثاني الثانوي بالنسبة للشعبة العلمية: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء.

أما مواد الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي، فهي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس، والرياضيات.

ويدرس طلاب الصف الثاني الثانوي في الشعبة العلمية والأدبية مواد التربية الدينية والتربية الرياضية واللغة الأجنبية الثانية كمواد نجاح ورسوب لكن غير مضافة للمجموع.

ويدرس طلاب شعبة العلمي علوم في الثانوية العامة 2025 خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء.

ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات في الثانوية العامة 2025 خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، يصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الثانوية العامة 2025 في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، والإحصاء.