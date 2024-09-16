الأزهري: نأبى لأشقائنا الفلسطينيين التهجير (فيديو)

أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أنه: "نأبى لأشقائنا الفلسطينيين أن يهجروا من أرضهم، وندعوهم للتمسك التام بأرض وطنهم مهما كانت التضحية".

وقال “الأزهري” خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين،إنه لا حل للأزمة إلا بقيام الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام ليكون البيان النبوى الأول إلى البشرية كلها فى بداية الهجرة، وهذا خطابه لأمته والمسلمين جميعا أى لـ2 مليار من البشر اليوم، موضحا أن هذه وظيفة الأمة المحمدية وأن نحول إطعام الطعام من مسلك شخصى إلى دور مؤسسي جماعي يقوم به المسلمين في كافة مجتمعاتهم.

وأضاف :" أن علينا تحويل إفشاء السلام كما أمر النبي إلى دور مؤسسي جماعي يسعى به 2 مليار من المسلمين حتى تنطفئ نيران الحروب في العالم وننادي بتعارف الحضارات ونصل الأرحام ونشيد العلاقات الحسنة بين كافة الشعوب لأن الجميع أبناء آدم وبينهم رحم الإنسانية".

وواصل الأزهري: "الهدي النبوي يدعو إلى إطفاء نيران الحروب ولهذا نبذل جميعا كمصريين بقيادة الرئيس السيسي كل الجهود لإطفاء نيران الحرب في غزة والضفة الغربية ونأبى لهم أن يهجروا من أرضهم وندعوهم للتمسك بأرضهم ولا حل للأزمة إلا بقيام الدولة الفلسطينية.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال الدين والأزهر الشريف.