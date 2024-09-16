الأزهري: علينا إطعام الطعام كما أمرنا النبي محمد (فيديو)

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن:"اليوم ميلاد النبي المصطفى الحبيب المتحبب المختار لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ويغفر، رحيما بالمؤمنين، ويبكي لليتيم في حجر الأرملة، ليس بفظ ولا غليظ ولا متزين بالفحش".





وأضاف “الأزهري” خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، أنه :"لو يمر من جانب السراج لن يطفئه من سكينته، بعثه الله مبشرا ونذيرا فسدده الله لكل جميل ووهب له كل خلق كريم وجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة مقوله، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمغفرة والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إيمانه والإسلام ملته".

واستشهد وزير الأوقاف بما قاله الرسول بشأن الطريق نحو دخول الجنة قائلا: “لقد قال صلى الله عليه وسلم عند دخوله للمدينة المنورة: أفشوا السلامَ وأطعِموا الطعامَ وصِلُوا الأرحامَ وصَلُّوا بالليلِ والناسُ نيامٌ تدخلوا الجنةَ بسلامٍ”.

وأضاف الأزهري وبالتالي يكون البيان النبوي الأول للبشرية كلها في بداية هجرته رسالته لملياري من البشر اليوم، وتكون هذه المعاني وظيفة للامة المحمدية في الإنسانية".





وواصل :"علينا أن نطعم الطعام، وأن نحوله من مسلك فردي يقوم به الشخص إلى دور مؤسسي مجتمعي يقوم به المسلمين في جميع دولهم ومجتمعهم حتى لا يبقى على ظهر الأرض جائع، وحين إذن يلتقي وحي السماء وهدي النبي محمد بما انتهى إليه فكر البشر في الأمم المتحدة التي اعتمدت في عام 2015 خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، فأقرت 17 هدفا وجعلت على رأسها شعار لا للجوع".

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال الدين والأزهر الشريف.