الأزهري: نبذل الجهود لإطفاء نيران الحرب في غزة تحت قيادة السيسي

حرص الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على تقديم التهنئة بالمولد النبوي الشريف إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وفضيلة الإمام شيخ الأزهر أحمد الطيب والشعب المصري العظيم والأمتين الإسلامية والعربية والإنسانية، داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والسرور.



وتابع “الأزهري” خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف بحضور السيسي، اليوم الإثنين، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام ليكون البيان النبوى الأول إلى البشرية كلها فى بداية الهجرة، وهذا خطابه لأمته والمسلمين جميعا أى لـ2 مليار من البشر اليوم.

وأشار إلى أن هذه وظيفة الأمة المحمدية وأن نحول إطعام الطعام من مسلك شخصى إلى دور مؤسسى جماعي يقوم به المسلمين فى كافة مجتمعاتهم، متابعا :"علينا تحويل إفشاء السلام كما أمر النبي إلى دور مؤسسي جماعي يسعى به 2 مليار من المسلمين حتى تنطفئ نيران الحروب في العالم وننادي بتعارف الحضارات ونصل الأرحام ونشيد العلاقات الحسنة بين كافة الشعوب لأن الجميع أبناء آدم وبينهم رحم الإنسانية".

وواصل الأزهري أنه “الهدى النبوى يدعو إلى إطفاء نيران الحروب ولهذا نبذل جميعا كمصريين بقيادة الرئيس السيسي كل الجهود لإطفاء نيران الحرب فى غزة والضفة الغربية ونأبى لهم أن يهجروا من أرضهم وندعوهم للتمسك بأرضهم ولا حل للأزمة إلا بقيام الدولة الفلسطينية”.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال الدين والأزهر الشريف.