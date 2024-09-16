نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار البطاطس و الطماطم (فيديو)

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار البطاطس سببه قلة التقاوي وهو ما تم التنبيه له من بداية الموسم، وايضًا ارتفاع الطماطم بسبب قلة المساحة المزروعة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنهم حذروا من ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس الموسم الماضي، قائلا: "نستورد التقاوي ونستورد الأسمدة، والتغيرات المناخية لها دور وليس هو الدور الأساسي في ارتفاع أسعار، مشددًا على أنه لابد من هيكلة في وزارة الزراعة ولابد من التوقف عن استيراد تقاوي الخضر والعمل على إنتاجها من الداخل، وهناك ارتفاع كبير في أسعار المستلزمات الزراعية من تقاوي وآلات ومعدات وأسمدة.

وناشد المسؤولين بالعمل على أرض الواقع لتوفير المستلزمات الزراعية بكميات كافية وبأسعار في يد الفلاح، موضحًا أنه تم الطلب بخريطة مناخية شهرية للمحاصيل الزراعية، قائلًا: "لو في نشره بتطلع بتطالب بزراعة المحصول في توقيت ما وهذا التأخير يؤدي لزيادة الأسعار في النهاية".

أسعار الخضار والفاكهة تواصل ارتفاعها بالأسواق

وتواصل الأسعار الغذائية الخضار والفاكهة ارتفاعا بالأسواق، مما يتسبب فى زيادة العبئ على المواطن البسيط الذى اصبح لا يتحمل هذه الزيادات، التى يبتكرها كل يوم التجار لتحقيق اعلى ارباح على حساب المواطن البسيط الذى يدفع الفاتورة .



بكل حزن واستياء تعجب المواطنين من الارتفاع الكبير فى الفاكهة التى اصبحت لم تدخل بيوتهم الا فى المواسم فقط .

فيما أشار أحد التجار، إلى أن ارتفاع الأسعار في مدن الصعيد مقارنة بمدن الوجه البحرى يرجع إلى ارتفاع تكاليف النقل.

كشف المواطنين، إن السبب يعود إلى جشع التجار واحتكار السلع، وطالبوا وزارتي الزراعة والتموين والجهات المعنية بالتدخل لضبط الأسعار التى كل يوم فى تزايد مستمر .



ارتفاع جنوني للأسعار



قالت سميحة نعيم ربة منزل، إن الأسعار سيئة جدا ومرتفعة للغاية، وكل يوم في ارتفاع، وخاصا الفاكهة التى ننتظر منذ بداية الموسم ان ينخفض اسعارها ولكن للاسف حتى الان رغم اننا اصبحنا فى نهاية موسم الصيف الا ان للاسف الفاكهة فى ارتفاع كل يوم حتى ان اصبحت الفاكهة لم تدخل بيوتنا الى فى المناسبات والمواسم فقط وهذا شئ حزين جدا لان الذى يدفع فاتورة الغلاء هم الاطفال الذى يحرمون من تناول الاطعمة الفاكهة .

التجار هم السبب

أضاف سعد السيد، أحد البائعين، أن الإقبال على شراء الخضروات والفاكهة أصبح أقل من المتوسط، وإن المستهلك أصبح يشترى متطلباته الأساسية.

واضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، ان ارتفاع اسعار الخضروات والفاكهة لم يضر المواطن فقط بل هو ايضا يضرنا نحن كبائعين ، واصبح يؤثر على دخولنا وبيوتنا التى تتاثر بشكل كبير ، نحن نطالب المسئولين بالتدخل لوضع قرارات حازمة على التجار الكبار الذين هم السبب فى ارتفاع الاسعار الكبير المبالغ فيه.

وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في الموسم الحالى يرجع لعدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة المبيدات والأسمدة والأيدى العاملة والكهرباء، فضلًا عن عزوف بعض المزارعين عن الزراعة لارتفاع التكلفة، ولجوء آخرين إلى تقليل المساحات المزروعة.

وأضاف «أبوصدام» أن زيادة الصادرات ببعض المحاصيل أثرت على السوق المحلية، وأدت إلى ارتفاع الأسعار، تزامنًا مع ارتفاع أسعار النقل، وتلف المحاصيل خلال عمليات النقل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، على رأسها الخضروات والفاكهة سريعة التلف، في ظل الأحوال المناخية غير المسبوقة، مع الوضع في الاعتبار هوامش ربح الحلقات الوسيطة.

وأشار إلى أن استمرار السياسة الزراعية على هذا المنوال قد يؤدى إلى تفاقم أسعار الخضر والفاكهة، داعيًا إلى التوسع في الزراعات التعاقدية وعودة العمل بالدورة الزراعية وزيادة الإرشاد الزراعى، وتعزيز الرقابة على أسعار المبيدات والتقاوى، وإعادة هيكلة توزيع منظومة الأسمدة المدعمة.