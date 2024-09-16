محافظ بني سويف يشارك في فعاليات مسابقة قادة الأنشطة الطلابية (YLF)

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الحفل الختامي لمسابقة قادة الأنشطة الطلابية (YLF) ضمن فعاليات النسخة الرابعة من البرنامج، والذي نظمته مؤسسة شباب القادة تحت شعار بناء الطالب المصري وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين والقيادات الشبابية الحزبية ورؤساء المجالس القومية وممثلي المجتمع المدني ولفيف من رؤساء الجامعات والأساتذة والطلاب المشاركين في البرنامج .

شارك محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ونائبه بلال حبش في جلسة حوارية عن "تمكين الشباب"وفي حضور الدكتور أنور إسماعيل - مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والسيد محمد موسى - نائب محافظ المنوفية ، والدكتور أيمن فريد - مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي

أكد محافظ بني سويف أهمية مثل تلك البرامج والمبادرات في دفع جهود الدولة المصرية في محور بناء الانسان، مثنيا على فعاليات برنامج قادة الأنشطة الطلابية

كأول و أكبر برنامج يجمع الأنشطة الطلابية من كل الجامعات على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

البرنامج بالتعاون مع عدد كبير من الوزارات والمجالس القومية والجامعات والمجتمع المدني.

ووجه محافظ بني سويف الشكر لمؤسسة شباب القادة، وجميع القائمين على تنفيذ هذه المسابقة، مشيرًا إلى أهمية دور مؤسسة شباب القادة في تنمية قدرات الشباب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، مؤكدًا أهمية الاستمرار والتوسع في مثل تلك البرامج بما يعود بالنفع على الطلاب والمجتمع ويعزز فرص المشاركة الفاعلة في بناء الوطن .

وأكد محافظ بني سويف أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا نوعيا بالشباب كترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي منذ توليه مسئولية قيادة الوطن، منح الشباب كل الاهتمام من منطلق إيمانه بقدراتهم وحبهم لوطنهم الذي يمثل الدافع الكبير لهم ليكونوا سواعد قوية لبناء الوطن وتحقيق تقدمه وازدهاره.

وأشار محافظ بني سويف، إلى اعتزازه بتجديد ثقة القيادة السياسية له لتزداد المسؤولية وتتضاعف من منطلق أنه يعد من النماذج الشبابية التي يبنى عليها مشروع تمكين الشباب كمشروع قومي تتبناه الدولة بكامل أجهزتها، مشيرًا إلى أن مشروع تمكين الشباب ما زال مستمرا، لاسيما مع قناعة وثقة القيادة السياسية في شباب الوطن.

فيما أشار نائب محافظ بني سويف بلال حبش إلى تفاصيل تجربته كنائب محافظ وفخره بكونه أحد العناصر التى أعطتهم الدولة الثقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي الأول لشباب مصر، مؤكدا أنه كان محظوظا بأن يكون أحد عناصر الادارة الشابة التي تدير محافظة بحجم وموارد بني سويف حيث أنه استفاد كثيرا ومازال يستفيد من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لاسيما وأن محافظ بني سويف كان نائبا لمحافظ بورسعيد، وبالتالي فإنه اكتسب خبرة جعلته يتعلم منه قائلا: "بدأنا العمل فعليا في فبراير 2020، وخلال هذا العام عملنا على مجابهة الأزمات والكوارث على أرض المحافظة، وتوحيد جهود العمل الأهلي من أجل ضمان عدم ازدواجية تقديم الخدمة، حتى تقدم على مستوى 225 قرية و7 مراكز، وتم إطلاق أول استراتيجية تنموية محلية عامة لمحافظة مصرية.

كما أضاف نائب المحافظ أنه في عهد المحافظ الشاب على رأس إدارة شابة تم تبني وإطلاق العديد من المبادرات التي تدعم تمكين الشباب، وكان أبرزها، مبادرتا تأهيل وتمكين والمجلس الاستشاري للشباب الذي حظى بمشاركة كبيرة من شباب بني سويف واكتسب زخما كبيرا كان له تأثير واضح لإحداث حراك وفعالية من الشباب من أجل المشاركة في تحقيق ما يحلم به المواطن السويفي في مختلف نواحي حياته.

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