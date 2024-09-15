هيدي كرم: لست أم صارمة مع ابني بالشكل المعتاد وأخذت قرارت ليست سهله

أعربت الفنانة هيدي كرم، عن بالغ سعادتها بنجاح دورها في مسلسل الوصفة السحرية، موضحة أنها لا تحب أن تكرر نفسها في أي عمل فني والدور بعيد عن شخصيتها فهي تقدم سيدة مضطهدة ولا توجد ثقة في نفسها وطيبة لدرجة السذاجة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل".

هيدي كرم: أرفض فكرة تكرار دوري في أي عمل فني ولم أرفض دور بسبب مشهد معين

وتابعت هيدي كرم قائلة: اعتذرت عن بعض الأعمال بسبب تكرارها ورفضت أقدم نفس الدور في عملين متتاليين وعلى سبيل المثال دور شر وفي نفس السنة عرض عليها دور شر فترفض على الفور".

كما أشارت "كرم"، إلى أنها لم تكن أم صارمة للغاية مع ابنها ولكن تعطي كل شيء حقه مثل مذاكرة الواجبات واللعب، ولكن تأخذ قرارات كثيرة في حياته مثل توقفه عن الدراسة لكي يهتم بلعب كرة القدم لأنها هواية مفضلة لديه ويحبها للغاية.

هيدي كرم: سعيدة بنجاح دوري في مسلسل الوصفة السحرية

واختتمت هيدي كرم حديثها قائلة: "في قرارات مش أي أم تقدر تاخدها لما كان عاوز يسيب آخر سنة في دراسته ويهتم بـ كرة القدم لأن الدراسة مش هتروح في حتة وممكن يرجع يكمل تاني وهو طلب مني ده وقالي محتاج ألعب كورة ومش عاوز اكمل السنة دي علشان مش عاوز تشتيت وأتقيم نفسياً كـ لعيب كورة ومكنتش أم صارمة بالمعتاد.