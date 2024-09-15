قيادي بحماس يؤكد قدرة الفصائل الفلسطينية على مواصلة القتال بغزة

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية عن تأكيد قيادي في حماس قدرة الفصائل الفلسطينية العالية على مواصلة القتال في غزة رغم الخسائر، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

قصة الخلافات الحادة داخل إسرائيل حول توسيع الحرب مع حزب الله

وفي إطار آخر، أكدت حركة حماس، أنه إذا وسعت إسرائيل الحرب في جبهات جديدة فإنها ستتعرض لآلاف الصواريخ وخطوة كهذه ستعني أن نتنياهو يقود الاحتلال نحو كارثة محققة.

وفي إطار آخر، عارض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست والعضو بحزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو، يولي أدلشتاين، توسيع الحرب في الشمال.

وأمس، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر توسيع المعركة على الجبهة الشمالية قريبا، قائلا إن إسرائيل تقترب من معركة أوسع في لبنان.

وقالت مصادر داخل الاجتماع الأمني، السبت، إن اتفاقا سياسيا لوحده لن يعيد النازحين في الشمال لبيوتهم، كما ذكر مسؤول مقرب من نتنياهو أنه لم يحدد تاريخ العملية العسكرية في لبنان لكنها قد تبدأ خلال أسابيع أو شهور قليلة.

وفي اجتماع لليكود، قال أدليشتاين إنه لا يمكن تسوية الوضع في الشمال دون اتفاق سياسي، موضحا: فقط اتفاق سياسي يستند على أسس حقيقية وليس وعودات فارغة من شأنه أن يعيد سكان الشمال إلى منازلهم.