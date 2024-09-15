طبيبة تكشف علامات غير معروفة لاحتشاء عضلة القلب

تشير الدكتورة أولغا بيرفيليفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أنه في بعض الحالات يمكن أن يظهر احتشاء عضلة القلب على شكل غثيان وألم في المعدة وبين لوحي الكتف.

ووفقا لها، في حالة ظهور مثل هذه العلامات يجب إجراء تخطيط للقلب وفحص بالموجات فوق الصوتية لمنع حدوث مضاعفات.

وتقول: "يمكن أن تتخفى أعراض احتشاء عضلة القلب خلف أعراض أمراض أخرى أقل خطورة، ومن بين العلامات غير النمطية لاحتشاء عضلة القلب ألم في البطن. لأن احتشاء عضلة القلب يؤثر في الجزء الحجابي من القلب وبصورة خاصة في الشريان التاجي الأيمن. لذلك قد يشكو الشخص من الغثيان والتقيؤ وألم في المراق الأيمن وألم في المعدة. وهذه تحدث بصورة مفاجئة، لذلك عادة ما يراجع المريض طبيب مختص بأمراض الجهاز الهضمي".

أما في الشكل الدماغي لاحتشاء عضلة القلب فيصاب الشخص بالدوار واضطراب الوعي واضطراب ضربات القلب وزيادة التعرق. وبسبب الألم بين لوحي الكتف والصدر ، يتوجه المصاب إلى طبيب الأعصاب معتقدا أنه يعاني من الداء العظمي الغضروفي.

وقد تظهر علامات احتشاء عضلة القلب على شكل أعراض نوبة ربو، يصاحبه شعور بالدوخة وزيادة التعرق.

وتقول: "يظهر احتشاء عضلة القلب دون ألم لدى المصابين بداء السكري. لذلك يمكن تشخيصها بصورة عفوية عند إجراء تخطيط للقلب أو إجراء فحص للقلب بالموجات فوق الصوتية".

وتوصي الطبيبة بضرورة الانتباه إلى هذه العلامات. لأن احتشاء عضلة القلب يتطور بسرعة والتأخر في علاجه خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى يؤدي إلى مضاعفات خطيرة بما فيها قصور القلب الحاد وغيرها.