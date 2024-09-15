بالصور.. نيكول سابا تتسلم جائزة الإبداع عن أغنيتها "الكات كاتي"

تالقت النجمة اللبنانية نيكول سابا على السجادة الحمراء بمهرجان الفضائيات العربية في دورتها الـ 15 بإطلالة راقية باللون الأسود .

وارتدت سابا فستان ذو تصميم بسيط مجسم يبرز قوامها الممشوق وتميز الفستان بالإكستنشن الطويل من نفس القماش واللون وهو ما جعل إطلالتها بسيطة للغاية .

أما من الناحية الجمالية اختارت نيكول الألوان الترابية الملائمة للون بشرتها كما تركت خصلات شعرها الأشقر منسدلًا بإنسيابية ونعومة على كتفيها .

ونشرت نيكول مقطع فيديو يوثق لحظة استلامها للجائزة على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام ، وعلقت عليه قائلة:" شكرا مهرجان الفضائيات العربية لجائزة الابداع عن أغنية #الكات كاتي #el_cut_cutty شكرا #مصر_ام_الدنيا 🇪🇬 ❤️.

الدورة الـ 15 من مهرجان الفضائيات العربية

تأتي الدورة الخامسة عشر باستعدادات ضخمة احتفالًا بمرور 15 عامًا على انطلاق المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط لتكريم نجوم وإعلامي الوطن العربي.

يعتمد المهرجان في اختياراته على تصويت الجمهور المصري والعربي، حيث أطلق استفتاءً خاصًا للجوائز عبر موقعه الرسمي منذ حوالي شهر.