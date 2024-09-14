لسبب صادم.. هؤلاء الأشخاص يجدون صعوبة في فقدان الوزن (ما القصة؟)

لخسارة الوزن، يُنصح عادةً باتباع قاعدة بسيطة تعتمد على تقليل استهلاك السعرات الحرارية وزيادة التمارين الرياضية. لكن، كثيرًا ما يشعر البعض بالإحباط لعدم رؤية نتائج ملموسة، رغم التزامهم بهذه القاعدة.

لماذا يصعب على بعض الأشخاص فقدان الوزن؟

ووفقًأ لما ذكره موقع صحيفة “ذا ميرور” البريطانية، أشارت خبيرة تغذية، إلى أن التكيف الأيضي، قد يكون العائق وراء عدم تحقيق النتائج المرجوة، موضحة أن الجسم يتأقلم مع انخفاض السعرات الحرارية من خلال إبطاء عملية التمثيل الغذائي، أو ما يُعرف أيضًا بالاستقلاب.

هذا التكيف يجعل من الصعب الاستمرار في فقدان الوزن على المدى الطويل أو حتى الحفاظ على النتائج المحققة.

أحد النظريات المتعلقة بهذا التكيف هو ما يُعرف بـ"نقطة ضبط الوزن"، هذه النظرية تشير إلى أن جسم الإنسان لديه آلية بيولوجية مدمجة تعمل على الحفاظ على وزن محدد للجسم.

هذه الآلية تُنظم استهلاك الطاقة من خلال تعديل الشهية وزيادة أو تقليل حرق السعرات الحرارية. وبعبارة أخرى، عندما يحاول الفرد خفض وزنه من خلال تقليل الطعام، فإن الجسم قد يستجيب بتقليل التمثيل الغذائي أو تعزيز الشعور بالجوع، بهدف الحفاظ على الوزن ضمن نطاق معين.

تؤكد الطبيبة أن هذه الآلية تتأثر بعوامل متعددة، منها تكوين الجسم، ومعدل الأيض، والشهية، وحتى العوامل الوراثية. ولذلك، يمكن أن يكون فقدان الوزن تحديًا كبيرًا لبعض الأشخاص، خاصة إذا كان الجسم يقاوم التغيرات الكبيرة في الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خطأ شائع يرتكبه كثير من الأشخاص الذين يسعون لخسارة الوزن، وهو التركيز بشكل كبير على تمارين الكارديو على حساب تمارين الأثقال. فغالبًا ما يُعتقد أن الكارديو هو الطريق الأمثل لحرق الدهون وفقدان الوزن. ومع ذلك، يرى خبراء اللياقة البدنية أن تمارين رفع الأثقال تلعب دورًا أكثر أهمية.

في هذا الصدد، يوضح مدرب لياقة بدنية، أن تمارين رفع الأثقال ليست فقط لبناء العضلات، بل تساهم أيضًا في زيادة حرق الدهون لفترة طويلة بعد انتهاء التمرين.

ويُضيف أن تمارين الكارديو لها مكانتها ضمن الروتين الرياضي، لكنها ليست الأداة الرئيسية لفقدان الوزن. فهي تعتبر وسيلة إضافية لحرق السعرات الحرارية، لكن الجزء الأكثر أهمية في أي برنامج رياضي يهدف إلى فقدان الوزن هو رفع الأثقال.

بشكل عام، خسارة الوزن ليست مجرد مسألة حرق المزيد من السعرات الحرارية أو تقليل تناول الطعام. بل يجب فهم العمليات البيولوجية للجسم، مثل التكيف الأيضي ونقطة ضبط الوزن، وكذلك اعتماد مزيج متوازن من التمارين الرياضية التي تشمل الكارديو ورفع الأثقال لتحقيق أفضل النتائج.