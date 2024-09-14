أسباب الشعور بآلام الظهر الحادة

تُعتبر آلام الظهر من أكثر الاضطرابات العضلية الهيكلية شيوعًا بين الأفراد، وغالبًا ما يُعتقد أن السبب الرئيسي وراء هذه الآلام هو الإصابة بالداء العظمي الغضروفي. ولكن هل هذا الاعتقاد دقيق؟ الدكتور مكسيم بانكوف، أخصائي طب الأعصاب، يُجيب عن هذا السؤال ويُوضح حقيقة هذه الحالة.

أسباب آلام الظهر

ووفقًأ لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، أشار الدكتور بانكوف إلى أن هناك نوعين من أسباب آلام الظهر: الأسباب المحددة والأسباب غير المحددة. وأوضح أن الألم العضلي الهيكلي، الذي يظهر نتيجة مشكلات في عضلات الظهر، الأوتار، الأربطة، أو المفاصل الوجهية (وهي المفاصل الموجودة بين الأجزاء الخلفية للفقرات أو الأقراص الفقرية)، يشكل ما نسبته 90-95% من حالات آلام الظهر. هذه الحالات غالبًا ما يكون سببها غير محدد بدقة.

من بين العوامل التي تسهم في حدوث هذا النوع من الألم، ذكر الدكتور بانكوف توتر العضلات الناجم عن الأحمال المفاجئة مثل رفع الأوزان الثقيلة أو الانحناء المتكرر، وهي حالات شائعة لدى الرياضيين. كما أن التوتر العضلي الدائم الناتج عن نمط الحياة الخامل، مثل الجلوس لفترات طويلة عند السائقين أو العاملين في المكاتب، يلعب دورًا كبيرًا في تطور هذه الآلام.

أما بالنسبة لـ5-10% المتبقية من الحالات، فأسبابها محددة ومعروفة. وهذه الأسباب ترتبط عادة بأمراض أو حالات مرضية معينة. على سبيل المثال، قد تنتج آلام الظهر عن تلف جذور الأعصاب، الإصابات الجسدية، العدوى المرضية، الأمراض الجهازية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، أو الأورام.

وأضاف الدكتور بانكوف أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن الداء العظمي الغضروفي هو السبب الأكثر انتشارًا لآلام الظهر لدى البالغين. ولكنه يؤكد أن هذا الاعتقاد غير صحيح. وأوضح أن الداء العظمي الغضروفي هو في الواقع عملية انحطاط طبيعية لبنية العمود الفقري مع تقدم العمر. تختلف هذه العملية من شخص لآخر، ويمكن رؤيتها بوضوح في الصور الشعاعية. ولهذا السبب، فإن الألم قد يزداد مع تقدم العمر، ولكن لا يمكن اعتبار الداء العظمي الغضروفي السبب الرئيسي لآلام الظهر.

ومع ذلك، أشار الدكتور بانكوف إلى أن هناك نوعًا نادرًا من الداء العظمي الغضروفي يُسمى "الداء العظمي الغضروفي الشبابي في العمود الفقري". هذا التشخيص يشير إلى مجموعة من الأمراض التي تصيب الأطفال والشباب في فترة نموهم، والتي تستمر بين سن 10 و18 عامًا. ومن بين هذه الأمراض، يعتبر مرض شورمان من أكثر الأمراض شيوعًا، حيث يسبب تغيرات في بنية الفقرات، مما يؤدي إلى انحناء العمود الفقري وبالتالي ظهور آلام الظهر.

بشكل عام، يوضح الدكتور بانكوف أن فهم الأسباب الحقيقية لآلام الظهر يتطلب تقييمًا دقيقًا للحالة الفردية لكل مريض. ورغم أن الشيخوخة قد تلعب دورًا في تفاقم الألم، إلا أن هناك عوامل أخرى قد تكون أكثر أهمية في بعض الحالات، مثل الإصابات أو الأمراض المزمنة. النصيحة العامة هي تجنب الإجهاد العضلي المفرط وممارسة التمارين الرياضية المناسبة للحفاظ على صحة الظهر وتعزيز اللياقة البدنية.