جهات التحقيق بالشرقية تحقق في أسباب حادث تصادم قطارين بالزقازيق

بدأت جهات التحقيق في محافظة الشرقية، تحقيقاتها في أسباب حادث التصادم الذي وقع مساء اليوم السبت بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد بمنطقة الزقازيق، وأسفر عن وفاة 3 وإصابة 47، حيث أشارت مصادر مطلعة للوفد إلى أنه فور وقوع الحادث؛ تم التحفظ على عامل التحويلة وملاحظ البلوك المسؤول عن إعطاء تصريح طلوع السكة للقطارات، بالإضافة إلى التحفظ على السائقين الذان يخضعان للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة في مدينة الزقازيق.

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الشرقية، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد، وتم الدفع فورًا بعدد 38 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وإنتقل محافظ الشرقية الى مكان الحادث، ووجه برفع درجة الإستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية، والتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بتسيير حركة القطارات في خطوط بديلة تزامناً مع وقوع الحادث.

ودفعت هيئة السكك الحديدية فرقها الفنية والطوارىء، بعدد من الأوناش لرفع العربات المتأثرة من الحادث، وتم سحب العربات من موقع الحادث، وجارىء رفع «قاطرة» كل قطار من موقع الحادث، تجهيزا لإخلاء السكة وإعادة الحركة من جديد.

ووصل منذ قليل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ورئيس وقيادات السكة الحديد؛ موقع الحادث، ووجه الوزير بالدفع يمعدات واوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الاسباب الفنية التي أدت الى وقوع الحادث.

وكانت الوفد قد اسندت في أول أخبارها وبحسب شهود عيان وقوع الحادث عند البلوك 5 بمدينة الزقازيق، لخطأ في التحويلة، حيث كان القطار 363 القادم من «المنصورة - القاهرة»، متوقفًا في المكان المخصص له منتظرًا الحصول على إذن المرور، ففوجىء بتصادم القطار 281 «الزقازيق - الاسماعيلية» والذي كان قد تحرك منذ دقائق معدودة من محطة الزقازيق في إتجاه الإسماعيلية، وتم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الاسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

وقام فريق من النيابة العامة بمركز الزقازيق بمعاينة موقع الحادث والاستماع لعدد من شهود الواقعة في إطار التحقيقات الأولية التي تجريها جهات التحقيق.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العاملة في مدينة الزقازيق، لتلقي الإسعافات الأولية، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لحالتهم، ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.