تناول القهوة يوميًا يساعد على إنقاص الوزن

قالت ليزا يونج، اختصاصية التغذية المسجلة بنيويورك، إنه بالإضافة إلى تأثيرها المنشط، يمكن أن تساعد القهوة في التحكم في الوزن أخبرت اليوم عن خاصية مفيدة أخرى لهذا المشروب.

كشفت دراسة جديدة أجريت في عام 2023 عن حقيقة مثيرة للاهتمام: أولئك الذين لم يشربوا القهوة في السابق أو نادراً ما بدأوا في فقدان الوزن بعد إضافة المشروب إلى نظامهم الغذائي اليومي، مشيرة إلى أن الباحثين لم يتمكنوا من تفسير سبب ترافق شرب القهوة مع انخفاض في نسبة الدهون في الجسم، لكنه رجح أن ذلك قد يكون بسبب قدرة الكافيين على التأثير على عملية التمثيل الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت تفسيرًا بديلاً محتملاً لهذا التأثير وأن القهوة قد تقمع الشهية، وهو ما قد يحفز بدوره النشاط البدني ربما يكون لدى شاربي القهوة طاقة أكبر لممارسة التمارين الرياضية أو المشي القوي، مما يؤثر على الأرجح على نتائج فقدان الوزن.

الفوائد الصحية لفنجان من القهوة السوداء

ووفقا لها، لا تحتوي القهوة على أي دهون، لكنها غنية بالبوتاسيوم وتحتوي على أكثر من 100 مادة نشطة بيولوجيا، بما في ذلك مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من الالتهابات.

تحدثت خبيرة التغذية يوليا ليمنتينا خصيصًا لـ MedicForum حول من يجب ألا يفرط في تناول القهوة، قائلة "في الواقع، غالبًا ما ترتبط القهوة بخسارة الوزن نظرًا لقدرتها على تحفيز عملية التمثيل الغذائي وقمع الشهية ومع ذلك، هناك مجموعات من الأشخاص لا ينصحون بشرب القهوة لخسارة الوزن".

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية: قد يزيد الكافيين من أعراض القلق والأرق والعصبية لدى من يعانون من اضطرابات عصبية مثل اضطرابات القلق أو نوبات الهلع.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية: يمكن أن تزيد القهوة من معدل ضربات القلب وضغط الدم، الأمر الذي قد يكون خطيرًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي: يمكن أن تزيد القهوة من حمض المعدة وتؤدي إلى تفاقم أعراض الارتجاع الحمضي أو القرحة الهضمية أو متلازمة القولون العصبي.

الأشخاص الذين يعانون من الأرق: يمكن أن يسبب الكافيين الأرق ويضعف جودة النوم، لذا لا ينصح بشرب القهوة في المساء أو في الليل لمن يعانون بالفعل من اضطرابات النوم.

قبل إضافة القهوة إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن، من الجيد دائمًا استشارة طبيبك، خاصة إذا كنت تعاني من أي مشاكل أو حالات طبية.