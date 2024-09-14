أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 14- 19 سبتمبر، وذلك ضمن المبادرة والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.

انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من حقك تظمى بصحة الدقهلية…



وأضاف "مدكور"، أن الحملة تأتى فى إطار تنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وتعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.



كما أشار وكيل الوزارة إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 9 إدارات هى "ميت غمر - بلقاس - تمي الامديد - نبروه - الجمالية - المطرية - محلة الدمنة -جمصة - شربين " وتحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى.