تامر عاشور ونانسي نور يرزقان بمولدتهما الأولى

أعلن الفنان تامر عاشور عن استقباله مولودته الأولى من زوجته الإعلامية نانسي نور عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وأطلق الزوجان على ابنتهما اسم "سيليا" ،ونشر تامر صورة برفقة زوجته وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله والشكر لله ربنا رزقنا بأجمل بنت سيليا".

جدير بالذكر أن تامر عاشور يشارك في إحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة منها حفله الغنائي في العلمين يوم 19 يوليو الجاري، كما أعلن تامر عاشور عن جولة غنائية بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تبدأ مطلع عام 2025 يبدأها في تورنتو، مرورًا بنيويورك، العاصمة واشنطن، وأخيرًا بولاية لوس أنجلوس.

من هو تامر عاشور

مطرب، وملحن، وكاتب أغاني مصرى مواليد يوم 2 يناير عام 1984 ، ولد في دمياط، قام بإصدار أكثر من 15 أغنية من 2004 حتى 2008، ومن أشهر هذه الأغاني: «تسلم»، و«افترقنا»، و«كل يوم»، و«مبقاش»، و«نفسى اقولك»، و«أنت اخترت»، و«في ليالي عذابي معاك»، وغيرها من الأغاني التي كانت السبب الرئيسي في شهرة تامر، وجعلته من أهم المطربين الصاعدين في ذلك الوقت، ومن النجوم الذين سيصبح لهم اسم كبير في عالم الغناء في المستقبل، وهذا ما حدث بالفعل ففي يومنا هذا أصبح تامر عاشور من كبار الفنانين في الوطن العربي.

حياته الشخصية

لم يتحدث تامر عاشور كثيرا عن حياته الشخصية وفضل أن يهتم بعمله أكثر ،تزوج تامر عاشور من خارج الوسط الفني من سمر أبو شقة في عام 2017 بعدما تم خطبتها في عام 2012 وقد رزق بمولودته الجديدة عام 2019 وأطلق عليها اسم «أيام» نفس اسم الألبوم، ثم تزوج من الإعلامية نانسي نور في 10 أكتوبر 2023 ورزق منها بمولودته سيليا2024.