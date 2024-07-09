شبانة: لم انقل سوى الحقيقة في ملف أحمد رفعت

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه لم ينقل سوى الحقيقة كاملة في موضوع الراحل أحمد رفعت، مشيرًا إلى أنه تعرض لانتقادات وهجوم عنيف، ولن يلجأ لاتخاذ أي خطوات قضائية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لم أذكر سوى الحقيقة كاملة، والتقرير الطبي الذي سيصدر خلال الفترة المقبلة سيكشف الحقيقة كاملة، وأن الراحل أحدم رفعت قام بعمل بعض التحاليل وأثبتت معاناته من عيب خلقي".

وأضاف: "أعرف الدكتور أحمد اشرف جيدًا، وأتحدى أن ينفي أن التحليل أثبت وجود خلل معين، وهذه أمور قدرية في النهاية من المولى عز وجل، ولم أذكر سوى الحقيقة فقط، وخرج البعض خرج بأحاديث غريبة مثلا متلازمة القلب المكسور وغيرها".

وواصل: "كل من أخطأ لابد أن يُحاسب في ملف الراحل أحمد رفعت، ولا أعمل بالعواطف، لن أقوم بإخفاء الحقائق عن الناس، وكنت سعيدًا بتشكيل لجنة وزارية للكشف عن كل الأمور الخاصة بحالة احمد رفعت".

وأشار إلى أنه لم يقول سوى الحقيقة مع تقديره الكامل للجميع، مؤكدا أنه سيكون له "حق" عند كل من تطاول ضده، مؤكدا أنه يحترم الجميع ويقدر أن هناك عدم فهم جيد للأمور.