السقا يكشف حقيقة دوره في إحتراف أحمد رفعت بالإمارات
كشف عبد الظاهر السقا مدير الكرة السابق بنادي مودرن سبورت حقيقة علاقته برحيل أحمد رفعت نجم الفريق الراحل إلى نادي الوحدة الإماراتي.
وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات عبر فضائية " إم بي سي مصر": " ليس لي علاقة برحيل اي لاعب او استقدام أي لاعب ".
وأضاف: " مدير الكرة ينفذ تعليمات الإدارة، لست صاحب قرار في هذا الأمر، قمت بتسليمه جواز سفرة وودعناه خلال تواجدنا في ليبيريا ".
وأكمل: " كيف كان من الممكن أن أقف جانبه، انا لست مسؤولاً في الدولة هناك فارق بين مسؤول داخل النادي والمسؤول في الدولة ".
وأتم: " علاقتي بأحمد رفعت كانت جيدة وكانت له معزة خاصة لدي وعشنا سوياً أوقاتاً سعيداً ".