الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

إقبال كبير على كلية التمريض في جامعة الجلالة الأهلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كشفت الدكتورة جيهان الغنيمي، عميد كلية التمريض في جامعة الجلالة الأهلية، عن وجود إقبال كبير على التقديم في الكلية، ووضع عدد منهم العام الماضي على قائمة الانتظار. 

جاء ذلك خلال لقاء عميد كلية التمريض في جامعة الجلالة الأهلية مع الصحفيين اليوم الثلاثاء. 

وأوضحت عميد كلية التمريض في جامعة الجلالة الأهلية أن الكلية بدأت عامها الأول منذ أربع سنوات بـ63 طالبا وطالبة، ووصل عددهم هذا العام لـ450 طالبًا وطالبة. 

ونوهت عميد كلية التمريض في جامعة الجلالة الأهلية بأن هذا العام شهد تخريج أول دفعة في الكلية كطلاب، لكن يشترط التحاقهم بسنة امتياز للحصول على شهادة التخرج. 

تدريب طلاب كلية التمريض 

وأضافت عميد كلية التمريض في جامعة الجلالة الأهلية أن الكلية تتعاقد مع مستشفيات كبيرة لتدريب الطلاب مثل السويس وقصر العيني والدمرداش. 

وأشارت عميد كلية التمريض في جامعة الجلالة الأهلية إلى أنهم تعاقدوا مع مستشفيات كبيرة مثل: مجدي يعقوب وعين شمس ومستشفيات خاصة مثل دار الفؤاد والسعودي الألماني للحصول على سنة الامتياز. 

ولفتت عميد كلية التمريض في جامعة الجلالة الأهلية إلى أن أسلوب الدراسة في الكلية يعتمد على البحث وليس التلقين، وأن يعلم الطالب نفسه بنفسه.

ونبهت عميد كلية التمريض في جامعة الجلالة الأهلية بأن الطلاب يحصلون على تدريب في معامل المحاكاة قبل التدريب العملي في المستشفيات. 

نبذة عن جامعة الجلالة الأهلية

وتعد جامعة الجلالة إحدى الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة كجامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع التي تطبق نظاما تعليميا عالي الجودة مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية. 

وتعكس جامعة الجلالة الأهلية رؤية الدولة في خلق مجتمعات عمرانية جديدة كنواة لمدينة الجلالة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزیر التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تقع على هضبة الجلالة على مساحة 173 فدانا بالعين السخنة على بعد ساعة ونصف من القاهرة.

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