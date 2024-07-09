البرلمان ينعي الزميل محمد العدس المحرر البرلماني بمجلس النواب

نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمزيد من الحزن والأسى، الزميل الصحفي محمد العدس، المحرر البرلماني بجريدة البوابه نيوز ، والذي وافته المنية أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض.

ونعي المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس والنائب محمد ابو العينين وكيل المجلس والمستشار أحمد مناع امين عام مجلس النواب ، الفقيد الراحل ، وتقدموا للمحررين البرلمانيين ، وأسرة الفقيد بخالص العزاء ، داعين المولي عزل وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

وتتقدم مؤسسة الوفد الإعلامية بخالص العزاء لأسرة الزميل الفقيد، سائلًين المولى عز وجل أن يرحمه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.