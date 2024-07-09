استقالة وزير المالية الجديد من مجلس إدارة طلعت مصطفى

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في بيان للبورصة أنها تلقت خطابًا من شركة مصر للتأمين بصفتها عضو في مجلس إدارة الشركة باستقالة وزير المالية أحمد أشرف علي كجوك.

وقالت المجموعة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن أحمد كجوك استقال من تمثيله لمصر للتأمين في عضوية مجلس إدارة الشركة لكونه تم تعينه وزيرًا للمالية في الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن طلعت مصطفى القابضة سجلت صافي ربح بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة بلغ 3.31 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 2.3 مليار جنيه خلال 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 28.43 مليار جنيه، مقابل 19.87 مليار جنيه في 2022.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، فقد ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 682.46 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 660.98 مليون جنيه في 2022.