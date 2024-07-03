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الخميس 04 يوليو 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

وزير الرياضة: سنعلن قرارات حاسمة لحل أزمة المنتخب الأولمبي

اشرف صبحي وزير الرياضة
اشرف صبحي وزير الرياضة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة ستتدخل في الوقت المناسب لحسم أزمة المنتخب الأولمبي المصري.

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كواليس جلسة أشرف صبحي مع مسؤولي الزمالك

ويواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي أزمة كبرى في ظل تعذر ضم اللاعبين الثلاثة الكبار لقائمته التي تستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بسبب تمسك اندية الدوري بلاعبيها في ظل إشتعال المنافسة على اللقب.

وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر فضائية "صدى البلد": " سنتدخل في توقيت محدد وسنعلن عن قرارات لحل الأزمة، لأن الاولوية دائماً لمنتخب مصر ".

وتابع: " أنتظر تقرير إتحاد الكرة ورابطة الأندية بخصوص المنتخب الاولمبي، المنتخب هو الأساس رغم تقديرنا للتنافسية بين الأندية ".

وأضاف وزير الرياضة تعليقاً على إمكانية تأجيل بطولة الدوري: " كل الإحتمالات واردة، هذه الأمور ستحسم الليلة ".

وأتم: " محمد صلاح لن يتمكن من التواجد مع المنتخب الأولمبي بسبب تغيير الجهاز الفني لفريقه ليفربول الذي يبدء مرحلة جديدة ".

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