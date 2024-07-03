عاجل
حزب الله ينفذ 10 عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال حماس: أجرينا اتصالات مع الوسطاء للتوصل لاتفاق يضع حداً  للعدوان
الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

محمد النني يوافق على الإنضمام لمنتخب مصر في أولمبياد باريس

محمد النني
محمد النني

وافق محمد النني نجم منتخب مصر الأول ولاعب فريق آرسنال الإنجليزي السابق على الإنضمام لصفوف المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

txt

حازم إمام: أشفق على المنتخب الأولمبي.. ويوجه انتقادا للأهلي والزمالك

وأخطر محمد النني إتحاد الكرة بموافقته على المشاركة في أولمبياد باريس ليصبح ثاني اللاعبين فوق السن بقائمة المنتخب بعد احمد مصطفى زيزو نجم الزمالك.

ويسعى مسؤولو اتحاد الكرة لحل أزمة إنضمام اللاعبين لقائمة المنتخب خلال الساعات القليلة المقبلة قبل الإعلان بشكل رسمي عن قائمة الفراعنة.

وكان وزير الرياضة أشرف صبحي قد اكد في تصريحات تليفزيونية أنه بصدد اتخاذ قرارات حاسمة من أجل مصلحة المنتخب الأولمبي خلال ساعات.

الجريدة الورقية