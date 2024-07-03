محمد النني يوافق على الإنضمام لمنتخب مصر في أولمبياد باريس

وافق محمد النني نجم منتخب مصر الأول ولاعب فريق آرسنال الإنجليزي السابق على الإنضمام لصفوف المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأخطر محمد النني إتحاد الكرة بموافقته على المشاركة في أولمبياد باريس ليصبح ثاني اللاعبين فوق السن بقائمة المنتخب بعد احمد مصطفى زيزو نجم الزمالك.

ويسعى مسؤولو اتحاد الكرة لحل أزمة إنضمام اللاعبين لقائمة المنتخب خلال الساعات القليلة المقبلة قبل الإعلان بشكل رسمي عن قائمة الفراعنة.

وكان وزير الرياضة أشرف صبحي قد اكد في تصريحات تليفزيونية أنه بصدد اتخاذ قرارات حاسمة من أجل مصلحة المنتخب الأولمبي خلال ساعات.