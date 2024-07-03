حازم إمام: أشفق على المنتخب الأولمبي.. ويوجه انتقادا للأهلي والزمالك

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن آخر الاستعدادات للمنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة أولمبياد باريس 2024، مؤكدا أنه يشفق عليهم بسبب عدة عوامل على رأسها رفض الأندية المحلية التفريط في لاعبيها.





وكشف حازم إمام عن اللاعبين الذين حاول المنتخب التواصل معهم من أجل المشاركة مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد على رأسهم محمد النني لاعب آرسنال السابق، وحمدي فتحي نجم الوكرة القطري.



قال حازم إمام في تصريحات إذاعية: أشفق على المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض غمار الأولمبياد في نهاية شهر يوليو الجاري، وعلى المدرب روجيو ميكالي قبل إنطلاق البطولة الذي لا يحظى بدعم جماهيري.



وتابع: ميكالي وضع خيارا ثانيا بإستدعاء حمدي فتحي ولكن ناديه الوكرة القطري يرفض إرساله للمنتخب ، كما أن ميكالي رغب في ضم إمام عاشور وأحمد السيد زيزو ومحمد عبدالمنعم، لكن الأقرب حتى الأن زيزو.



وواصل حازم إمام: أتمنى من الجميع أن يدعم المنتخب الأولمبي حتى يشعر اللاعبين بأهميتهم وأنهم في مهمة وطنية ، حدث تواصل مع محمد النني لكن اللاعب يدرس الأمر من حيث الموافقة أو الرفض ، وقد نرى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد باريس.



وإشار إلى أنه دائما بعض من المنتمين للأهلي أو الزمالك يتحدثون عن أن الأندية تلعب بأسم مصر في البطولات الأفريقية، ويجب مساعدتهم، لكن عند احتياج المنتخب للاعبين يتغير الحديث، يجب الانتماء للمنتخبات أكثر من ذلك.



ويقع منتخب مصر الأولمبي في مجموعة قوية المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024، بجانب كل من: إسبانيا، أوزبكستان والدومينيكان.